Шукав маму лише у білизні: під Києвом жінка вдруге покинула 2-річного сина і пішла пиячити з друзями

Шукав маму лише у білизні: під Києвом жінка вдруге покинула 2-річного сина і пішла пиячити з друзями

Поліцейські забрали дитину до реабілітаційного центру.

У м. Біла Церква Київської області 32-річна мати вдруге покинула свою 2-річну дитину та пішла пиячити з друзями.

Про це повідомили в Нацполіції Київської області.

До правоохоронців ввечері 21 листопада звернулись сусіди родини. Вони повідомили, що в під’їзді будинку лише у нижній білизні перебуває дитина. На місце події прибули правоохоронці. За даними слідства, 32-річна жінка покинула свого сина і пішла пиячити з друзями. Дитина самостійно вийшла з квартири і без одягу, лише у білизні, пішла шукати матір. Поліцейські забрали хлопчика до реабілітаційного центру.

Поліція Київської області

"Щодо матері ювенальні поліцейські склали протокол за неналежне виконання нею батьківських обов’язків за ч.2 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того правоохоронці встановили, що наприкінці вересня мати вже залишала сина вдома, коли вживала алкогольні напої з друзями. Тоді хлопчик, прокинувшись, вийшов на пошуки матері у двір без одягу", - йдеться у повідомленні.

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