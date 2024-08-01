В аптеках Києва виявили фальсифіковані російські ліки: що відомо (фото)

За даними поліції, деякі медпрепарати з ознаками фальсифікації продавались людям з онкологічними захворюваннями.

В аптеках Києва виявлені фальсифіковані російські медпрепарати, які продавалися і людям з онкозахворюваннями.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління припинили протиправну діяльність групи осіб, які реалізовували медикаменти контрабандного походження. Збут лікарських засобів російського виробництва, які потрапили на територію України протиправним шляхом, відбувався в низці аптек Києва", – зазначили у поліції.

За даними поліції, деякі медпрепарати з ознаками фальсифікації продавались людям з онкологічними захворюваннями.

Фальсифіковані ліки продавали людям з онкозахворюваннями / Фото: Нацполіція

Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями збуту та зберігання лікарських засобів, а також за місцями проживання фігурантів, вилучили медикаменти російського походження, гроші, «чорнові» записи, бухгалтерську документацію тощо.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження слідчі призначили кілька експертиз. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені ліки.

Слідчі встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, у Києві викрито злочинну групу, яка розповсюджувала підроблені ліки аптеками України.

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