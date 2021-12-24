В аеропорту "Київ" прикордонники завернули російську модель: відео

Росіянка незаконно їздила в Крим.

В аеропорту "Київ" прикордонники завернули російську модель.

Громадянка РФ прибула в аеропорт "Київ" авіарейсом із Варшави.

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Про це повідомили у Державній прикордонній службі України та оприлюднили відповідне відео.

Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники встановили, що росіянка неодноразово незаконно їздила на окупований півострів.

Охоронці кордону з’ясували, що росіянка 2000 року народження, останній раз відвідувала ТОТ АР Крим в липні 2021 року, де брала участь в модельних зйомках. Туди жінка потрапила авіасполученням з Москви.

Як результат, іноземка отримала відмову в перетині українського кордону.

Крім того, прикордонники проставили російській моделі заборону в’їзду на три роки та притягнули до адмінвідповідальності за ст. 204.2. КУпАП "Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

Нагадаємо, українські прикордонники заборонили в'їзд до країни російській співачці Марії Гусаровій - Mary Gu. Вона мала концерт у Києві. Причина рішення - незаконне відвідування тимчасово окупованого Росією Криму.

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