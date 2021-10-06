Через карантин усі кімнати для куріння в аеропорту були зачинені.
В аеропорту "Бориспіль" зняли важливе карантинне обмеження.
Кімнати для куріння знову відкрито.
Про це пише сайт "Сьогодні".
Раніше через карантин усі кімнати для куріння в аеропорту були зачинені й на це нарікало багато подорожувальників. Під забороною були навіть електронні сигарети.
Курці нарікали на таку заборону, мовляв, у багатьох аеропортах інших стан таких жорстких заходів не застосовували.
Зараз, як повідомили у пресслужбі аеропорту "Бориспіль", усі кімнати для куріння відновили свою роботу.
Список місць в аеропорту, де дозволено курити:
- Естакада, вхід в термінал D. Облаштовані місця для куріння на естакаді з обох сторін терміналу.
- Привокзальна площа – місце зустрічі пасажирів, які прилетіли. По обидва боки терміналу обладнані місця для куріння.
- Літня тераса бізнес-зали для пасажирів рейсів міжнародного напрямку (термінал D, четвертий поверх).
- Кімнати для куріння, які розташовані в режимній зоні.
Нагадаємо, до аеропорту "Бориспіль" 6 жовтня доїхати буде складніше, тож варто завчасно планувати свій маршрут.