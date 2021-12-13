В аеропорту "Бориспіль" у пасажирів виявили понад 30 фальшивих COVID-сертифікатів

В аеропорту "Бориспіль" у пасажирів виявили понад 30 фальшивих COVID-сертифікатів

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

В аеропорту "Бориспіль" у пасажирів виявили понад 30 фальшивих COVID-сертифікатів.

У період з 8 по 12 грудня на території аеропорту 34 особи пред’явили документи про вакцинацію проти коронавірусу з ознаками підробки.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області оголосили вирок жителю Кривого Рогу. Він проведе 25 місяців за ґратами за підробку сертифікатів про вакцинацію.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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