В аеропорту Бориспіль у літаку сполученням Тбілісі- Київ шукали вибухівку: фото

Аеропорт роботу не припиняв, продовжує працювати в штатному режимі.

В аеропорту "Бориспіль" у літаку сполученням Тбілісі- Київ шукали вибухівку.

8 червня близько 15 години до чергової частини Бориспільського районного управління поліції надійшло повідомлення від диспетчера аеропорту "Бориспіль" про те, що невідома особа зателефонувала та повідомила про вибухівку на борту літака.

Про це повідомляє Поліція Київської області.

Отримавши інформацію на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Бориспільського районного управління поліції та відповідні служби.

Літак зі сполученням "Тбілісі – Київ" здійснив посадку о 15:09 та став на стоянку. На борту літака перебувало 119 пасажирів та шестеро членів екіпажу.

Кінологічною службою міжнародного аеропорту "Бориспіль" за допомогою автомобіля із рентген-телевізійною установкою спільно із вибухотехнічною службою Головного управління поліції в Київській області та працівниками поліції відділення поліції №1 Бориспільського РУП було проведено огляд судна, пасажирів та їх речей.

Проведеними заходами будь-яких заборонених речей чи вибухівки виявлено не було. Аеропорт "Бориспіль" свою роботу не припиняв, продовжує працювати в штатному режимі.

Наразі слідчими Бориспільського РУП проводиться досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 259 (Завідоме неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Поліцейські встановлюють особу зловмисника.

Нагадаємо, жителька Хмельницької області телефоном замінувала один зі столичних судів. Тепер їй загрожує два роки в'язниці.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання