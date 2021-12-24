В аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили та видворили російську акторку, яка літала в окупований Крим: відео

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили та видворили російську акторку, яка літала в окупований Крим: відео

Восени 2017 року жінка відвідувала Крим з метою знімань у серіалі "Улетный экипаж" для телеканалу СТС.

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили та видворили російську акторку, яка літала в окупований Крим.

Росіянка прилетіла рейсом з Абу-Дабі.

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Про це повідомили у Державній прикордонній службі України та оприлюднили відповідне відео.

Охоронці кордону з’ясували, що восени 2017 року жінка відвідувала АР Крим з метою знімань у серіалі "Улетный экипаж" для телеканалу СТС.

Аби потрапити на тимчасово окуповану територію АР Крим, громадянка РФ скористалася авіасполученням "Санкт-Петербург – Сімферополь".

Враховуючи усі обставини, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" відмовили громадянці РФ у пропуску через державний кордон та заборонили в‘їзд в Україну терміном на три роки.

Нагадаємо, в аеропорту "Київ" прикордонники завернули російську модель. Громадянка РФ прибула до аеропорту "Київ" авіарейсом із Варшави.

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