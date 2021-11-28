В аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили одразу п’ять підроблених паспортів

Підроблені паспорти громадяни Вірменії придбали у невідомого в Україні за $10 тисяч.

В пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники виявили п’ятьох громадян Вірменії, які надали для перевірки закордонні паспорти громадян України, що містили ознаки часткової підробки, а саме заміну сторінки з установчими даними.

Це сталося у суботу за результатами аналізу та оцінки ризиків, під час повторної перевірки пасажирів авіарейсу "Київ – Барселона".

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За результатами опитування прикордонники встановили, що троє дорослих та двоє дітей перетинали державний кордон на виїзд з України за дійсними закордонним паспортами Вірменії на рейс "Київ – Тбілісі", а після перебування в залі очікування обрали інший рейс, на який спробували сісти вже з іншими паспортними документами.

Підроблені паспорти вірмени придбали у невідомого в Україні за 10 тис. доларів США.

Прикордонники притягнули порушників до адміністративної відповідальності та заборонили в’їзд в Україну на три роки.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали ділка, який незаконно переправляв іноземців через український кордон і забезпечував їх підробними паспортами для проживання в Євросоюзі.

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