У Києві оголошена повітряна тривога!

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!

Про це повідомляє пресслужба КМДА 6 березня о 12:12.

"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йжеться у повідомленні.