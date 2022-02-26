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Увага! У Києві оголошена повітряна тривога

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Увага! У Києві оголошена повітряна тривога

Getty Images

Зберігайте спокій.

У Києві о 08:07 26 лютого оголосили чергову повітряну тривогу. Усім киянам необхідно терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Про це повідомили у КМДА.

Нагадаємо, що станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують.

Рух поїздів синьою та зеленою гілками метро наразі здійснюється в штатному режимі. У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.

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