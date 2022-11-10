Утримував 11 собак, п'ять з яких померли: на Київщині затримано ветеринара-шкуродера (фото)

Мешканець Пустоварівки морив тварин голодом та жорстоко з ними поводився.

На Київщині затримано ветеринара-шкуродера.

Чоловік у жахливих умовах утримував 11 собак, п'ять з яких померли. Шкуродер морив тварин голодом та жорстоко з ними поводився.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"9 листопада поліцейські Білоцерківщини провели невідкладний обшук в приватній оселі ветеринара. Під час слідчих дій правоохоронці виявили і вилучили п'ятьох собак породи російський псовий хорт (борза), двох фарфорових гончих, одного тибецького мастифа та одного гончака російського рябого. Після чого передали їх на перетримку зоозахисникам до столиці", - йдеться у повідомленні.

На місці також працювали та оглядали умови утримання тварин фахівець Держспоживслужби та місцевий ветеринар.

Правоохоронці розповілиБ що 2 листопада до поліції надійшло повідомлення від мешканки Пустоварівки про те, що її сусід утримує у занедбаній будівлі собак, не годує їх та жорстоко з ними поводиться.

Правоохоронці встановили, що 49-річний чоловік, який працює ветеринаром утримував 11 собак породи російська борза, п'ять з яких померли.

Слідчі Сквири провели санкціонований обшук домоволодіння, де виявили сліди неприпустимих умов утримання тварин. Також, за попередніми даними, рештки загиблих собак зловмисник спалив.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з тваринами (ч.1 ст.299 ККУ).

Вилучених тварин оглянуть спеціалісти та відберуть необхідні аналізи, по результатам яких буде визначено стан собак.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Бучі під Києвом власник розплідника для тварин влаштували собакам справжнє пекло. Він замордував сімох цуценят та двох псів. Ще 12 собак перебували у важкому стані від голоду та зневоднення. Зазначається, що розплідник створила 28-річна бучанка, яка гідно опікувалась тваринами. Собаки були її захопленням, але під час окупації міста молода жінка трагічно загинула. Надалі справою став займатися її 27-річний чоловік. Він і довів собак до такого жахливого стану.

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