"Утримували в жахливих умовах": зі столичного пабу зоозахисники врятували качку

"Утримували в жахливих умовах": зі столичного пабу зоозахисники врятували качку

Власники закладу погодилися добровільно віддати птаху.

Зооактивісти забрали з одного з київських пабів живу качку, яку там утримували у маленькій клітці.

Про це інформує зоозахисна організація UAnimals.

"Бідолашну водоплавну птаху помістили в маленьку клітку, щоби, ймовірно, якось урізноманітнити інтер’єр", — йдеться в повідомленні.

За словами зоозахисників, качку утримували в жахливих умовах. Вона не мала доступу до денного світла та обов’язкової для водоплавних птахів купальної канавки.

Власники закладу погодилися добровільно віддати птаху й підписали офіційне зобов’язання більше не утримувати живих тварин у пабі. Качку віддали до притулку диких тварин.

Нагадаємо, що у Києві слідчі завершили розслідування стосовно чоловіка, який викинув з сьомого поверху кішку та чотирьох її кошенят.

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