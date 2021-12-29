"Утримайтеся від прогулянок": у центрі Києва помітили вовка (відео)

"Утримайтеся від прогулянок": у центрі Києва помітили вовка (відео)

Хижак розгулював у ботанічному саду.

У Києві, в ботанічному саду Гришка на Печерську, помітили вовка.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Типовий Київ".

"Невідомо, що там собі планує сірий, тому будьте обережні і утримайтеся від прогулянок в цьому районі", - підписав відео автор.

Однак, користувачі засумнівалися, що то вовк:

Це не вовк. У них високі ноги... Звичайна собака-бродяга.

Вовки інші... Високі, тулуб завжди довгий. Розмальовка інша...

Скоріше за все, звичайна собака, вовки за своєю природою максимально уникають людей.

Нагадаємо, у Харківській області лисиця атакувала чоловіка, який сторожує на складах з зерном. Розлючена тварина накинулася на сторожа, коли той почав її фільмувати.

А жителька Оболоні в Києві тримала у своїй двокімнатній квартирі вовка разом із борсуком, двома лисицями, хижими птахами та вісьмома собаками породи американський стаффордширський тер’єр. Усі тварини проживали у собачих клітках.

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