Утекли від війни, але їх вбив дрон: що відомо про батька і доньку, які загинули у Києві

У Києві внаслідок російської повітряної атаки, здійсненої в ніч проти 23 березня, загинули троє осіб. Відомо, що жертвами ворожої атаки, зокрема, стали батько з 5-річною донькою.

UNITED24 дізнався інформацію про них.

Родина переїхала до Києва із Запорізької області. До їхнього дому в Оріхові наближаються бойові дії, адже місто - всього за 15 кілометрів від лінії фронту. Родина знайшла прихисток у Києві, мала тут житло. Ніколь ходила до садочка.

"Сьогодні вночі вона та її батько Олександр були вбиті у власному будинку, коли Росія запустила безпілотники на Київ. Матір госпіталізували", – написали в UNITED24.

Нагадаємо, повітряна тривога у столиці тривала понад п'ять годин. Росіяни атакували столицю "Шахедами".

Внаслідок атаки троє людей загинули, зокрема батько та його маленька 5-річна донька. Ще 10 людей постраждали. Наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки лише 11 місяців. Наразі малюк перебуває у лікарні під наглядом медиків.

Останніми днями Росія здійснює масовані атаки дронами по житлових зонах українських міст. Серйозні атаки були на Одесу та Кропивницький.

У ніч проти 22 березня Росія також атакувала ракетами Запоріжжя, тоді загинули троє людей - дитина та її батьки.

Керівництво Росії бреше, що російська армія під час повномасштабної війни не завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

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