"Успішного навчання на мове": у Києві автошкола відмовилась навчати клієнта українською

У Києві одна з автошкіл відмовила клієнтові в обслуговуванні українською мовою.
Керівниця автошколи заявила, що мовою навчання є тільки російська, а клієнту побажала "успішного навчання на мове". Після скандалу жінка відмовилася коментувати інцидент.
Про це випусковий редактор сайту "Нова українська школа" і project-менеджер ГО "Смарт Освіта" Олег Твердь розповів у Facebook.
Киянин розповів, що залишив заявку на навчання в автошколі. Після цього з ним зв’язалася керівниця філії "АвтоМаг" на Печерську Ірина Мущинська.
Коли чоловік уточнив, чи є в автошколі курси українською мовою, жінка повідомила, що навчання лише російською, та побажала потенційному клієнтові "успішного навчання на мове".
Олег Твердь залишив скаргу на сайті Уповноваженого із захисту державної мови.
"Українська правда" намагалася поспілкуватись із Іриною Мущинською, проте керівниця філії "АвтоМаг" заявила, що вона не хоче про це говорити, та зазначила, що це "не зовсім правда".
Нагадаємо, в Польщі обурені російськомовними біженцями і пропонують вчити їх української мови.
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