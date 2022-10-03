"Успішного навчання на мове": у Києві автошкола відмовилась навчати клієнта українською

У Києві одна з автошкіл відмовила клієнтові в обслуговуванні українською мовою.

Керівниця автошколи заявила, що мовою навчання є тільки російська, а клієнту побажала "успішного навчання на мове". Після скандалу жінка відмовилася коментувати інцидент.

Про це випусковий редактор сайту "Нова українська школа" і project-менеджер ГО "Смарт Освіта" Олег Твердь розповів у Facebook.

Киянин розповів, що залишив заявку на навчання в автошколі. Після цього з ним зв’язалася керівниця філії "АвтоМаг" на Печерську Ірина Мущинська.

Коли чоловік уточнив, чи є в автошколі курси українською мовою, жінка повідомила, що навчання лише російською, та побажала потенційному клієнтові "успішного навчання на мове".

Олег Твердь залишив скаргу на сайті Уповноваженого із захисту державної мови.

Фото: Фото з соціальних мереж

"Українська правда" намагалася поспілкуватись із Іриною Мущинською, проте керівниця філії "АвтоМаг" заявила, що вона не хоче про це говорити, та зазначила, що це "не зовсім правда".

Нагадаємо, в Польщі обурені російськомовними біженцями і пропонують вчити їх української мови.

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