Усім мешканцям Києва пропонують видати захисні набори на випадок застосування ядерної зброї РФ

Петиція з'явилася на сайті Київської міської ради.
Усім мешканцям Києва пропонують видати набори індивідуального захисту на випадок застосування ядерної зброї Росією.
Відповідна петиція з'явилася на сайті Київської міської ради.
"У зв'язку з небезпекою застосування ядерної зброї на території України, пропоную забезпечити населення Києва наборами індивідуального захисту", - пише авторка петиції Вероніка Кошик.
Жінка вважає, що до такого набору має входити:
- Протигаз або респіратор від радіації, врахувати треба розмір для дітей
- Калію-йодид - засіб, який захищає щитоподібну залозу людини при впливі радіації
- Ондансетрон - протиблювотний засіб, що усуває нудоту, необхідний при боротьбі з основними проявами первинної реакції при радіаційному впливі
Киянка пропонує видавати набори всім особам, які на даний момент фактично проживають у Києві. Авторка також запропонувала подавати заявки на отримання наборів за допомогою порталу "Дія".
Петицію підписали понад 1 800 осіб із 6 000 необхідних.
Нагадаємо, у середу, 28 вересня, на території Вишгородського району Київської області триватимуть навчання для саперів. Тому в громадах області буде чутно звуки вибухів.
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