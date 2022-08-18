Усіх власників приміщень, де є укриття, зобов’язали надати доступ до них у разі повітряної тривоги - КМДА

Якщо в будівлі є укриття чи сховище, воно залишається укриттям або сховищем незалежно від форми власності чи управління, незалежно від зміни орендаря чи власника.

Власники та орендарі приміщень, де розташовані об’єкти цивільного захисту населення – сховища та укриття, зобов’язані забезпечувати вільний доступ до них під час повітряної тривоги.

Про це наголосив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Ті, хто не усвідомлює цю необхідність у воєнний час, можуть звільнити ці приміщення і віддати їх іншим власникам. Місто спільно з рятувальниками та правоохоронними органами реагуватиме на випадки недопуску людей в укриття", зазначив він.

Під час перевірки одного з укриттів у Святошинському районі на бульварі Академіка Вернадського 18 серпня він заявив, що за цією адресою були неодноразові звернення людей, що власник підвального приміщення створює перешкоди для перебування людей в укритті під час повітряної тривоги.

"Під час воєнного стану ці приміщення повинні використовуватися за призначенням. Подібні ситуації будемо вирішувати, інспектуючи приміщення з представниками поліції та сил цивільного захисту", – зазначив заступник голови КМДА.

Петро Пантелеєв зауважив, що є споруди подвійного призначення, які можуть перебувати у приватній власності чи оренді і використовуватися суб’єктами господарювання тощо. І такі інспекції не мають на меті перешкодити роботі малого чи середнього бізнесу, особливо у такий скрутний період.

За словами Пантелеєва, власникам потрібно знайти компроміс з людьми і надавати людям доступ до безпечних місць, як це встановлено законом.

"Ми переживаємо страшні часи війни і повинні підтримувати й допомагати один одному. В іншому випадку – місто втручатиметься і вирішуватиме проблему жорстко», – підкреслив заступник голови КМДА.

Він також наголосив, що зазначені приміщення повинні мати освітлення, нормальний санітарний стан для перебування людей, зокрема маленьких дітей.

Нагадаємо, у Львові завершилася тристороння зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша, яка тривала 40 хв. Зустріч відбувалася у закритому від ЗМІ режимі у палаці Потоцьких.

Перед цим український президент у Львові зустрічався окремо із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем та турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Про що домовилися два лідери - читайте ТУТ.

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