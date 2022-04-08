Усі з вогнепальними пораненнями: у Бучі розпочалася ексгумація тіл, похованих у братській могилі (фото)

Усі з вогнепальними пораненнями: у Бучі розпочалася ексгумація тіл, похованих у братській могилі (фото)

Ці люди загинули під час російської окупації.

У Бучі розпочалася ексгумація тіл, похованих у братській могилі.

Ці люди загинули під час російської окупації.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

"Дістали і оглянули вже 18 тіл. Вони є з осколковими пораненнями, але всі з вогнепальними. 16 - з вогнепальними, а два - із осколковими і вогнепальними. Що це означає? Це означає, що цивільних убивали, - повідомила Ольга Стефанішина, віце-прем'єр міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України. - Для нас це ще чергова історія драми, не тільки воєнних злочинів, а і злочинів проти цивільних".

На місці працюють експерти, слідчі, також опитують свідків.

Буде проведена ідентифікація кожного загиблого. Зараз фахівці працюють на місцях подій, опитують очевидців, свідків, аби задокументувати кожен злочин окупантів.

Бучанський міський голова Анатолій Федорук зазначив, що після ідентифікації кожного загиблого, з погодження рідних, буде поховано індивідуально на місцевому кладовищі у спеціально визначеному секторі.

Нагадаємо, увесь світ сколихнули звірства російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України.

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