Усі школи Київщини працюватимуть до кінця тижня у дистанційному режимі

В разі інших змін у навчальному процесі Київська ОВА повідомлятиме додатково.

Заклади освіти Київської області працюватимуть у дистанційному режимі від завтра, 16 листопада, і до кінця тижня.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

Відповідне рішення було прийнято з огляду на безпекову ситуацію у зв’язку з масованими ракетними атаками, що відбулися сьогодні, 15 листопада.

“В разі інших змін у навчальному процесі будемо інформувати додатково”, - повідомили в ОВА.

Жителів Київської області закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.

Зазначимо, в районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21.

Нагадаємо, із 90 ракет, випущених Росією 15 листопада, збито 73, із десятка дронів-камікадзе знищено всі.

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