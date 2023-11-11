Усі повітряні цілі були знищені на підступах до Києва: влада про атаку на столицю

Остання повітряна тривога в Києві була повʼязана з атакою ворожих безпілотних літальних апаратів.

Дрони противника (за попередніми даними - баражуючі боєприпаси типу «Shahed») були запущені з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі повітряні цілі були уражені на підступах до Києва.

Про це йдеться у повідомленні КМВА у соціальних мережах.

Остаточні підсумкові дані щодо типу та кількості ворожих безпілотників оприлюднять Повітряні Сили.

За попередніми даними, в самій столиці без жертв та руйнувань. Дані оперативних зведень уточнюватимуться. Існує велика ймовірність, що ворог таким чином перевіряє систему ППО Києва.

«Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Завжди перебувайте в укриттях до відбою небезпеки. Бережіть себе і близьких. І будьте завжди певні - Україна неодмінно переможе» - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Раніше повідомлялося про те, що на Полтавщині пролунали вибухи.

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