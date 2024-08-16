Усе встелено доларами: двох начальників ТЦК Київщини затримали за хабарі (фото)

За даними ЗМІ, під час обшуку було вилучено 300 тис. дол.

У Київській області правоохоронці затримали начальників Бориспільського та Бучанського районного ТЦК та СП за підозрою у хабарництві.

Про це повідомили екссекретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок та видання "Київщина24/7".

"Воєнкома Бориспільського ТЦК полковника Сергія Русіна вивели в кайданках працівники СБУ, попередньо статті 114-1 протидія ЗСУ і 369-2 зловживання впливом", – йдеться в заяві експосадовця.

Він також стверджує, що в Русіна начебто вилучили зброю і десятки тисяч доларів.

Згодом Годунок повідомив у Мережі про затримання "друга начальника Бориспільського ТЦК".

"А це ще один хапуга – друг нач. Бориспільського ТЦК з Ірпінського району, який любить гроші, як Русін, сьогодні його теж прийняли", – написав екссекретар Бориспільської міськради.

За інформацією видання "Київщина 24/7", йдеться про затримання начальника ТЦК Бучанського району Леоніда Викочка. Із посиланням на правоохоронців повідомляється, що начальників ТЦК було затримано за статтею про протидію ЗСУ та зловживання впливом. Під час обшуку вилучено 300 тис. дол.

Водночас видання "Телеграф" із посилання на джерела повідомило про затримання на Київщині ще кількох військкомів, однак про їхні особи поки нічого не відомо.

Хабарі, за які затримали начальників ТЦК на Київщині / Фото: Facebook-сторінка Ярослава Годунка

Хабарі, за які затримали начальників ТЦК на Київщині / Фото: Facebook-сторінка Ярослава Годунка

Хабарі, за які затримали начальників ТЦК на Київщині / Фото: Facebook-сторінка Ярослава Годунка

Хабарі, за які затримали начальників ТЦК на Київщині / Фото: Facebook-сторінка Ярослава Годунка

Хабарі, за які затримали начальників ТЦК на Київщині / Фото: Facebook-сторінка Ярослава Годунка

Нагадаємо, на Тернопільщині правоохоронці оголосили підозри п'ятьом працівникам ТЦК: ті брали хабарі у чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації.

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