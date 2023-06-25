Уряд виділив понад 200 млн: у Бородянці відновлять центр соціально-психологічної реабілітації

Уряд виділив понад 200,6 млн гривень на реконструкцію Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення в Київській області.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що кошти виділили Міністерству у справах ветеранів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі на бюджетну програму.

Центр розташований у селищі Бородянка Бучанського району Київської області. Він був вщент зруйнований внаслідок прямого влучання снаряду російського танку. За період окупації загинуло двоє співробітників центру.

До великої війни в центрі соціально-психологічної реабілітації населення працювали 30 людей. Як повідомляли в Київській обласній військовій адміністрації, від початку війни в Україні з 2014 року тут надавали психологічну та фізичну допомогу ветеранам АТО/ООС, членам їхніх родин, сім’ям полеглих воїнів, а також усім жителям громади.

Після деокупації Київщини центр переїхав до Бородянського академічного ліцею, де працює Центр гуманітарної допомоги. Психологи в маленькій кімнаті надають допомогу постраждалим від російської агресії.

Нагадаємо, на Львівщині мама загиблого військового профінансувала реконструкцію дороги до цвинтаря, де похований її син. За пожертву вдалося облаштувати бруківкою понад 300 метрів дороги, а також зробити благоустрій біля фігури Матері Божої та доріжку на самому цвинтарі.

Читайте також: