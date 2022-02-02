Уряд погодив призначення нового голови Київської ОДА

Наразі область очолює Василь Володін.
Уряд 2 лютого погодив призначення нового голови Київської обласної державної адміністрації.
Рішення ухвалили під час засідання Кабміну.
Урядовці погодили призначення Олексія Кулеби головою Київської ОДА. Наразі він виконує обов'язки першого заступника голови ОДАз питань здійснення самоврядних повноважень.
Наразі область очолює Василь Володін. Він виконує обов'язки від березня 2020-го.
До слова, рішення про призначення нового голови ОДА ухвалює президент України.
Нагадаємо, 24 грудня 2021-го, президент України Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Харківської облдержадміністрації. Упродовж останніх двох років чиновник очолював адміністрацію Полтавської області.
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