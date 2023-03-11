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Уразило струмом: у Вишневому біля вокзалу загинув 13-річний підліток

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Уразило струмом: у Вишневому біля вокзалу загинув 13-річний підліток

Фото: Поліція Київської області

Двоє хлопців залізли на вантажні вагони, внаслідок ураження струмом високовольтної лінії, один із них загинув на місці, а другого забрала швидка.

У Вишневому під Києвом біля вокзалу загинув 13-річний підліток від ураження струмом.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини встановили, що двоє хлопців залізли на вантажні вагони. Внаслідок ураження струмом високовольтної лінії один із них загинув на місці. Другого забрала швидка. Наразі його життю нічого не загрожує.

Поліція звертається до батьків: "Поясніть дітям про небезпеку, яку несуть екстремальні розваги! Бережіть їхнє життя та здоров’я".

Нагадаємо, у Луцьку дівчину у ванні вбило струмом від мобільника на зарядці.

На Закарпатті 17-річний підліток загинув від удару струмом | Новини України

На Закарпатті 17-річний підліток загинув від удару струмом | Новини України

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Дата публікації
Перегляди
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