Уранці над Київською областю збили декілька ракет росіян: деталі

Вранці 19 червня над територією Київської області вже збили дві ракети РФ. Третю перехоплює українська ППО.

Окупанти запустили три ракети по Київщині вранці 19 червня.

Про це інформує Добровольче формування Бучанської міської територіальної громади №1.

Першу ворожу ракету збила ППО приблизно о 7:20 ранку 19 червня над територією Бучанської громади. Ще одна ракета була збита в районі Вишгородського району.

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"Літак, який чули і бачили багато мешканців – український! Він йшов на перехоплення ракети! Всього ракет було три! Ще одна ракета збита в районі Вишгородського району. Третю перехоплюють українські повітряні сили і вона також буде збита!", - йдеться в повідомленні.

Мешканців Київської області закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже війна не скінчилася.

"Ворог не спить і продовжує тероризувати нашу країну, підступно обстрілюючи її територію", - сказано в повідомленні.

Своєю чергою, інформацію про роботу ППО підтвердив і голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Утім, він повідомив лише про роботу ППО у Вишгородському районі.

"Сьогодні зранку у Вишгородському районі були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об’єкту. Просимо жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог", - повідомив Олексій Кулеба.

Задимленості наразі не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає. Він додав, що на місці працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється.

Тим часом Арестович заявив, що за вихідні на фронті станеться щось важливе.

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