Упав з машинного відділення в шахту на дах ліфта: у Києві загинув монтажник

Упав з машинного відділення в шахту на дах ліфта: у Києві загинув монтажник

Потерпілий отримав несумісні з життям травми.

У Києві внаслідок нещасного випадку загинув робітник. Інцидент стався 2 грудня на будівельному майданчику ЖК Оберіг-2 у Дарницькому районі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Держслужбу з питань праці.

"За попередньою інформацією, під час монтажних робіт робітник упав з машинного відділення в шахту ліфта на дах ліфта, що стояв на першому поверсі. Потерпілий, 1963 р.н., який працював на підприємстві за договором ДПГ, отримав несумісні з життям травми", - йдеться у повідомленні.

Наразі вживаються заходи щодо створення спеціальної комісії та проведення розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком.

Нагадаємо:

У Щербанівській громаді Полтавського району у шахту ліфта недобудованого дому впав 15-річний хлопець. Його з травмами доправили до реанімації.

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