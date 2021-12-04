Упав з машинного відділення в шахту на дах ліфта: у Києві загинув монтажник

Потерпілий отримав несумісні з життям травми.
У Києві внаслідок нещасного випадку загинув робітник. Інцидент стався 2 грудня на будівельному майданчику ЖК Оберіг-2 у Дарницькому районі.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Держслужбу з питань праці.
"За попередньою інформацією, під час монтажних робіт робітник упав з машинного відділення в шахту ліфта на дах ліфта, що стояв на першому поверсі. Потерпілий, 1963 р.н., який працював на підприємстві за договором ДПГ, отримав несумісні з життям травми", - йдеться у повідомленні.
Наразі вживаються заходи щодо створення спеціальної комісії та проведення розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком.
Нагадаємо:
У Щербанівській громаді Полтавського району у шахту ліфта недобудованого дому впав 15-річний хлопець. Його з травмами доправили до реанімації.
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