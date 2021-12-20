Уночі в Києві суттєво похолоднішає: розпочали роботу пункти обігріву (перелік адрес)

Морозна погода протримається кілька днів.

У Києві уночі температура повітря знизиться до 9-11 градусів морозу. Як попереджають синоптики, морозна погода протримається кілька днів.

Відповідно до рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, від 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Пункти розташовуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях, територіальних центрах соціального обслуговування.

У деяких із пунктів обігріву можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, а кілька пунктів мають банки одягу, де, за потреби можна, взяти собі теплий одяг і взуття.

Пункти обігріву населення будуть функціонувати на час ускладнення погодних умов.

У Дарницькому та Солом’янському районі, де розташовані приміський вокзал "Дарниця" та вокзал станції "Київ-Пасажирський", посилять роботу соціальні патрулі.

Стаціонарні пункти обігріву населення, розміщені на території Києва в зимовий період 2021–2022 років. Перелік адрес:

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

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