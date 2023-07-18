Унітаз на кухні: топ-5 найменших квартир у Києві, умови та ціни

На вторинному ринку нерухомості в Києві пропонують смарт-квартири у житловому стані площею від 14 квадратних метрів. Коштують вони близько 30 тисяч доларів. Попри маленький розмір, вони укомплектовані усіма необхідними меблями та технікою для життя.

ТСН.ua зібрав топ-5 найменших квартир, які зараз продають у Києві на сайті ОLX.ua.

У Голосіївському районі столиці пропонують квартиру із загальною площею 14,1 квадратний метр за 31,7 тисяч доларів. Це найдорожча та найменша смарт-квартира, яку ми знайшли.

Житло розташоване на першому поверсі в будинку, побудованому в 2013 році. У квартирі виконано ремонт, на підлозі лежить ламінат та плитка. Вона повністю укомплектована меблями та побутовою технікою. Санвузол сміжний.

Власник пише, що квартира світла та дуже тепла. Поруч є все необхідне: супермаркети, магазини, школа, дитячий садок, зручна транспортна розв'язка.

Квартира в Києві / Фото: OLX

Квартира в Києві / Фото: OLX

У житловому комплексі в Святошинському районі Києва продається смарт-квартира за 30 тисяч доларів. Її загальна площа – 16 квадратних метрів. Вона розташована на 17 поверсі.

У квартирі встановлена сантехніка, вхідні й міжкімнатні двері, освітлення, покладена плитка, ламінат, тепла підлога, на стінах – фотошпалери, натяжна стеля.

Продавець зазначає, що квартира добре підійде під здачу в аренду. Будинок розташований в 450 метрах від станції метро.

Квартира в Києві / Фото: OLX

Квартира в Києві / Фото: OLX

У Голосіївському районі Києва продають смарт-квартиру загальною площею 18 квадратних метрів. Власник пише, що ремонт у ній було зроблено минулого року. Квартира розташована на першому поверсі.

У ній є пральна машина, бойлер, шкаф-купе, невеликий диван та інші меблі. На кухні – маленький холодильник та електрична плита.

“Окремий вхід до парадного на шість квартир. Територія, що охороняється, і місце для паркування. Своя котельня та свердловина на будинок”, – йдеться в оголошенні.

Квартира в Києві / Фото: OLX

Квартира в Києві / Фото: OLX

Ще одну смарт-квартиру за 24 тисячі доларів продають у житловому комплексі в Солом’янському районі Києва. Загальна площа – 18 квадратних метрів. Житло розташоване на першому поверсі.

Квартира також укомплектована усіма необхідними для життя меблями та технікою: душова кабіна, пральна машина, бойлер, холодильник, микрохвильовка, чайник, електрична плита, диван, шафа та інші меблі.

Продавець пише, що вона підійде під салон, офіс, орендний бізнес або для життя.

Квартира в Києві / Фото: OLX

Квартира в Києві / Фото: OLX

У Голосіївському районі Києва продається смарт-квартира площею 19 квадратних метрів за 25 тисяч доларів. Вона розташована на четвертому поверсі 5-ти поверхової “хрущовки”. Власник пише, що квартира затишна, попри маленьку площу.

“Загальна площа 19 метрів, кімната 12, 4. Кухня без віконця. Санвузол суміщений, ванна. Житловий стан. Поруч усе необхідне для комфортного проживання, школа, дитсадок, поліклініка, супермаркети, базар, паркова зона”, – йдеться в оголошенні.

На фото видно, що квартира перебуває в житловому стані, але ремонт у ній робили давно. Меблям, сантехніці та побутовій техніці багато років.

Квартира в Києві / Фото: OLX

Квартира в Києві / Фото: OLX

Скільки коштує квартира в Києві

Отже, смарт-квартири продаються в багатьох районах Києва. Площа такого житла дуже маленька – від 14 квадратних метрів, а ціни за квартири в житловому стані стартують від 24 тисяч доларів. Втім, вони укомплектовані всіма необхідними меблями та технікою і підійдуть для проживання однієї людини.

Зазначимо, що за даними сайту m2bomber, який аналізує всі оголошення в Мережі, станом на середину липня 2023 року, середня вартість квадратного метра в Києві на вторинному ринку становить 1 393 доларів.

За рік вартість нерухомості в столиці виросла на 14,96%. Протягом останніх шести місяців ціна майже не змінювалася. За місяць ціна в доларі знизилася на 0,67%.

Найдорожчим залишається Печерський район столиці. Тут середня вартість квадратного метра на “вторинці” – 2,5 тисяч доларів. Найдешевші квартири пропонують в Деснянському районі – 1,094 тисячі доларів за квадратний метр.

Вартість м² в різних районах міста Київ / m2bomber.com

Нагадаємо, що в Києві продається одна з найменших квартир із санвузлом на кухні. Власнику житла доведеться в одному приміщенні і готувати, і вмиватися, і приймати душ.

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