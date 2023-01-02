Унаслідок ворожої атаки на Київ є потерпілі: Кличко розповів подробиці

Станом на 01:30 2 січня триває атака ворожими безпілотниками на Україну.

У Деснянському районі столиці після вибухів госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка.

Про це у повідомленні у соціальній мережі написав очільник Києва Віталій Кличко.

"Попередня інформація. На місці падіння уламків в Деснянському районі є потерпілий. 19-річний молодий чоловік отримав різану рану стопи (наступив по необережності на уламки скла). Його направлено до травмпункту. Повітряна тривога досі триває. Перебувайте в укриттях", - підтвердили інформацію про пораненого у КМВА.

Зауважимо, що небезпека ударів на Київщині зберігається: сили ППО працюють по ворожих цілях.

Додамо, що раніше у Києві прозвучало кілька вибухів.

Раніше з'явилася інформація про роботу сил протиповітряної оборони на Київщині.

Читайте також:

Зеленський за 1 січня: Російські терористи як були жалюгідними, такими й зайшли в цей рік