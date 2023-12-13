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Унаслідок ворожої атаки на Київ є постраждалі, спалахнула пожежа - Кличко

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Унаслідок ворожої атаки на Київ є постраждалі, спалахнула пожежа - Кличко

Палає один із балконів будинку та пошкоджений фасад будівлі / Фото: pixabay.com

Вночі ворог підступно атакував столицю України.

У Дніпровському районі столиці наразі пʼятеро постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ у ніч проти 13 грудня 2023 року

Про це інформує мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соціальних мережах. 

Трьох госпіталізували до медзакладів міста. Двом медики надали допомогу на місці.

"У Дарницькому районі палає одноповерховий житловий будинок. Екстрені служби прибули на місце", - йдеться у повідомленні. 

"У Дніпровському районі горять 4 автівки в дворі житлового будинку. Палає один із балконів будинку та пошкоджений фасад будівлі. Рятувальники вже вивели 15 людей, із них четверо дітей. Пожежні служби гасять пожежу. Евакуація мешканців триває", - додав очільник міста. 

Оновлено 03:53

"Попередньо, внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі зафіксовано загоряння приватного будинку на площі 400 м2. Попередньо постраждалих немає", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА. 

Оновлено 03:54 

"За даними медиків, уже семеро постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ. 5 госпіталізували в лікарні столиці, двом медики надали допомогу на місці" - додав мер Києва Віталій Кличко. 

Оновлено 03:56

В одній  із дитячих лікарень у Дніпровському районі повибивало вікна та пошкодило центральний вхід до закладу. Наразі без постраждалих.

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Дата публікації
Перегляди
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