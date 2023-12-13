Унаслідок ворожого удару по Києву постраждало 25 осіб з Дніпровського району міста

Вибухи в Києві пролунали до оголошення повітряної тривоги.

Стала відома узагальнена інформація від мера Києва Віталія Кличка щодо ворожої атаки на Київ у ніч проти 13 грудня 2023 року.

Про це йдеться у соціальних мережах.

Внаслідок нічної ракетної атаки ворога в Дніпровському районі столиці пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Із нього рятувальники евакуювали 15 мешканців, у тому числі четверо дітей та двох неходячих. Також палали автівки в дворі цього будинку.

Горів і приватний будинок у Дніпровському районі та уламок ракети, який впав на відкритій території в Деснянському районі.

Сталася пожежа також і в приватному будинку в Дарницькому районі столиці.

Постраждало і приміщення дитячої лікарні в Дніпровському районі. Там вибило шибки та пошкодило центральний вхід закладу.

Постраждали 23 людини. 11 госпіталізовані в лікарні столиці, 12 отримали допомогу медиків на місці. Всі постраждалі - з Дніпровського району міста.

Оновлено 04:35

За інформацією медиків, уже 25 постраждалих у Дніпровському районі столиці. 13 госпіталізовані до лікарень. 12 отримали допомогу на місці.

Нагадаємо, що чимало киян отримали порізи від скла, внаслідок вибитих вибуховою хвилею вікон.

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