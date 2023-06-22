Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Унаслідок вибуху у Києві зруйновано 4 квартири: врятовано 18 осіб - ДСНС

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
12к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Унаслідок вибуху у Києві зруйновано 4 квартири: врятовано 18 осіб - ДСНС

Триває гасіння пожежі у Києві / Фото: t.me/dsns_telegram

Триває ліквідація наслідків вибуху та пожежі у Києві.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху газу у 16-поверхівці зруйновано 4 та пошкоджено 6 квартир.

Про це інформує ДСНС у соціальних мережах. 

Врятовано 18 осіб. До ліквідації наслідків залучено 70 осіб та 13 одиниць техніки.

На місці працюють психологи ДСНС.

Додамо, що спочатку рятувальники інформували, що вибух у Києві зруйнував 5 квартир, врятували двох мешканців будинку

Зауважимо, що унаслідок пожежі та вибуху у Києві госпіталізовано двох осіб

Нагадаємо, що раніше у центрі Києва спалахнула пожежа: в небо здіймався чорний стовп диму

Також триває ліквідація пожежі

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
12к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація