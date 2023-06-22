Унаслідок вибуху у Києві зруйновано 4 квартири: врятовано 18 осіб - ДСНС

Триває ліквідація наслідків вибуху та пожежі у Києві.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху газу у 16-поверхівці зруйновано 4 та пошкоджено 6 квартир.

Про це інформує ДСНС у соціальних мережах.

Врятовано 18 осіб. До ліквідації наслідків залучено 70 осіб та 13 одиниць техніки.

На місці працюють психологи ДСНС.

Ліквідація пожежі у Києві після вибуху (5 фото)

Додамо, що спочатку рятувальники інформували, що вибух у Києві зруйнував 5 квартир, врятували двох мешканців будинку.

Зауважимо, що унаслідок пожежі та вибуху у Києві госпіталізовано двох осіб.

Нагадаємо, що раніше у центрі Києва спалахнула пожежа: в небо здіймався чорний стовп диму.

Також триває ліквідація пожежі.