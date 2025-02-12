Унаслідок ракетного удару РФ по Києву є загиблий — Кличко

Попередньо, є один загиблий в Подільському районі Києва опісля ворожої атаки по столиці у ніч проти 12 лютого 2024 року.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

"У Дарницькому районі пожежа на території одного з приватних підприємств", — додав посадовець.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у ніч проти 12 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ. Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи.