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Унаслідок ракетного удару РФ по Києву є загиблий — Кличко

Унаслідок ракетного удару РФ по Києву є загиблий — Кличко

Унаслідок ворожої ракетної атаки на Київ 12 лютого 2025 року є загиблі / Фото: ТСН.ua

Наразі встановлюються наслідки ворожої атаки на столицю.

Попередньо, є один загиблий в Подільському районі Києва опісля ворожої атаки по столиці у ніч проти 12 лютого 2024 року

Про це заявив мер міста Віталій Кличко

"У Дарницькому районі пожежа на території одного з приватних підприємств", — додав посадовець. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у ніч проти 12 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ. Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи. 

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