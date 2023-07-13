Унаслідок пожежі в елітному заміському комплексі під Києвом постраждали дві людини: хто це був (фото, відео)

Рятувальники ліквідували пожежу на території заміського комплексу у Козині.

Рятувальники ліквідували пожежу в заміському комплексі в Козині під Києвом, внаслідок якої постраждали двоє людей: рятувальник і цивільна особа.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"О 19:53 рятувальники ліквідували пожежу на території заміського комплексу в Козині. Внаслідок події постраждали двоє людей: рятувальник, який отримав тепловий удар і був госпіталізований, а також цивільна особа, попередньо через отруєння продуктами горіння", - ідеться в повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, горіла одна з будівель на території елітного комплексу відпочинку Queen Country Club. Дим, який піднявся в небо, було видно з багатоповерхівок столиці.