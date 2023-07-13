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Унаслідок пожежі в елітному заміському комплексі під Києвом постраждали дві людини: хто це був (фото, відео)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
2668
Час на прочитання
1 хв
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© ДСНС у Київській області
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Рятувальники ліквідували пожежу на території заміського комплексу у Козині.

Рятувальники ліквідували пожежу в заміському комплексі в Козині під Києвом, внаслідок якої постраждали двоє людей: рятувальник і цивільна особа.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"О 19:53 рятувальники ліквідували пожежу на території заміського комплексу в Козині. Внаслідок події постраждали двоє людей: рятувальник, який отримав тепловий удар і був госпіталізований, а також цивільна особа, попередньо через отруєння продуктами горіння", - ідеться в повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, горіла одна з будівель на території елітного комплексу відпочинку Queen Country Club. Дим, який піднявся в небо, було видно з багатоповерхівок столиці.

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Дата публікації
Перегляди
2668
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