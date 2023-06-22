Унаслідок пожежі та вибуху у Києві госпіталізовано двох осіб - Кличко

Всіх фахівці працюють на місці.

Про це заявив у соціальних мережах очільник міста Віталій Кличко.

Причини вибуху встановлюють.

Пожежно-рятувальні служби продовжують ліквідацію пожежі та пошук людей на зруйнованих поверхах 16-типоверхового будинку в Дніпровському районі. Наразі врятували 18 мешканців. З усіх непошкоджених помешкань людей евакуювали. Двоє постраждалих госпіталізовані.

Додамо, що згідно з повідомленням ДСНС, вибух у Києві зруйнував 5 квартир, врятували двох мешканців будинку.

Нагадаємо, що вогонь охопив 150 м.кв.

Нагадаємо, що раніше у центрі Києва спалахнула пожежа: в небо здіймався чорний стовп диму.