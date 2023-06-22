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Унаслідок пожежі та вибуху у Києві госпіталізовано двох осіб - Кличко

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Унаслідок пожежі та вибуху у Києві госпіталізовано двох осіб - Кличко

Рятувальні роботи тривають / Фото: t.me/dsns_telegram

Внаслідок вибуху  в Дніпровському районі столиці палає 16-типоверховий будинок.

Всіх фахівці працюють на місці.

Про це заявив у соціальних мережах очільник міста Віталій Кличко. 

Причини вибуху встановлюють.

Пожежно-рятувальні служби  продовжують ліквідацію пожежі та пошук людей на зруйнованих поверхах 16-типоверхового будинку в Дніпровському районі. Наразі врятували 18 мешканців. З усіх непошкоджених помешкань людей евакуювали. Двоє постраждалих госпіталізовані.

Додамо, що згідно з повідомленням ДСНС, вибух у Києві зруйнував 5 квартир, врятували двох мешканців будинку

Нагадаємо, що вогонь охопив 150 м.кв

Нагадаємо, що раніше у центрі Києва спалахнула пожежа: в небо здіймався чорний стовп диму

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Дата публікації
Перегляди
1441
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