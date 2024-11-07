Унаслідок атаки безпілотників суттєве пошкоджена квартира в житловому будинку у Києві

Внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ по Києву в Голосіївському р-ні, за попередніми даними є суттєве пошкодження квартири в житловому будинку.

Про це інформує Сергій Попко, начальник КМВА.

"Пожежі на місці немає. Попередньо - без постраждалих. Інформація оперативного зведення перевіряється та уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також в цьому районі зафіксовано пожежу на території гаражного кооперативу. Оперативні служби слідують на місце.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

Дані уточнюються.

"Уламки БпЛА впали в Голосіївському районі. За попередньою інформацією, палають гаражі. Екстрені служби прямують на місце", - додав мер міста Віталій Кличко.

Нагадаємо, що на Київщині збивають ворожі безпілотники: працює ППО.

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