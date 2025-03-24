Унаслідок атаки безпілотників на Київщині поранення отримав 37-річний чоловік, пошкоджені будинки

На жаль, у Фастівському районі унаслідок атаки поранення отримав чоловік, 37 років.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережі.

У чоловіка поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон, голови. Вся необхідна медична допомога надається. Наразі він госпіталізується до місцевої лікарні.

У наслідок ворожої атаки в районі пошкоджено два приватні будинки. Ліквідована пожежа на території торгівельного підприємства.

Більш детальна інформація згодом.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 23 березня масовано атакувала Київ "Шахедами". Є потерпілі та жертви.

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