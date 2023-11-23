Уламок міни у серці: у Києві прооперували дівчинку, яка зазнала поранення під час обстрілу Херсона (відео)

У Києві в Інституті серця прооперували чотирирічну дівчинку, яка зазнала поранення під час масованого обстрілу Херсона 19 листопада. З серця дитини дістали уламок російської міни.

Про це на сторінці у Facebook повідомив директор Інституту серця, кардіохірург Борис Тодуров.

"Уламок російської міни в серці української дитини... Дівчинка маленька з Херсона, яка потрапила під мінометний обстріл російської армії. Ще один випадок, який підтверджує геноцид Росії в Україні. Навіть такі маленькі діти потрапляють під російські міни. Кожного дня сьогодні Херсон під обстрілами і пацієнтів доправляють до нас, коли йдеться про поранення серця", — сказав Тодуров.

Уламок в Серці дитини. Уламок російської міни у серці Української дівчинки. Дівчинка 4-х років потрапила під обстріл у Херсоні. Дивом залишилася жива. Прооперували в Інституті Серця стан стабільний. Опубліковано Борисом Тодуровим Официальная страницею Середа, 22 листопада 2023 р.

За словами кардіохірурга, нині стан дівчинки стабільний.

Нагадаємо, окупанти 19 листопада обстріляла Херсон з реактивної артилерії. Снаряди влучили у багатоповерховий будинок. Поранення отримали п'ятеро людей, зокрема дитина.

Читайте також: