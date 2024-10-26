Уламком російського "Шахеда" було вбито вчительку з Борисполя: що про неї відомо

Уламком російського "шахеда" було вбито вчительку з Борисполя Київської області.

Про це повідомила аналітикиня із питань освіти Людмила Мозгова.

"Страшна ніч... Спочатку звістка про загибель 14-річної дівчинки від удару шахеда в Солом'янському районі Києва. Потім новина про загибель на Бориспільщині від уламку шахеда жінки. Цією жінкою є вчителька трудового навчання бориспільського ліцею "Лідер" (до реформи – загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6) Баталко Лариса Володимирівна", – написала вона.

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Людмила Мозгова пригадала, як, працюючи на посаді завідувача методичного кабінету Управління освіти і науки Бориспільської міської ради, готувала цю прекрасну вчительку до конкурсу "Вчитель року", була на уроках і бачила, що вона передає дітям любов до рукоділля як мистецтва та продовження народної традиції.

"Лариса Володимирівна подарувала після успішного виступу на конкурсі мені червоні маки ручної роботи (знала, що люблю ці квіти), які й досі прикрашають мою оригінальну сукню. Червоне на чорному. Як символ пам'яті про прекрасного педагога, щиру людину, вірну професії вчителя", – написала аналітикиня. Мозгова висловила співчуття родині, педколективу ліцею та Бориспільській громаді.

Раніше повідомлялось, що на Київщині триває ліквідація наслідків повітряної атаки росіян. Внаслідок атаки померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота.

Київ наживо після удару "Шахеда" сьогодні!