Уламки збитої ракети впали на території музею Пирогово (фото)

Частини збитої ракети приземлилися на території Національного музею народної архітектури та побуту України.

У суботу, 14 січня, Росія знову здійснила ракетну атаку Києва. Так. уламки збитої ворожої ракети впали на території музею Пирогово.

Про це повідомив культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та показав фото з місця падіння.

"Чергова субота почалась з ракетної атаки на Київ. Уламки збитої ракети впали на територію Музею Пирогово. На щастя, ніхто не постраждав. На місце оперативно прибули всі служби: поліція, військові, швидкі", - йдеться у повідомленні.

Ракетна атака на Київ 14 січня

У Києві вранці 14 січня пролунали вибухи у кількох районах до оголошення повітряної тривоги.

Згодом мер міста Віталій Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі.

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що окупанти здійснили атаку на об‘єкти критичної інфраструктури.

Також стало відомо, що у Голосіївському районі уламки ракети впали на нежитлову територію, там виникла пожежа.

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