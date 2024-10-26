Уламки збитих дронів зафіксовані в усіх семи районах Київщини: наслідки та фото атаки

У Київській області є загибла, поранено хлопчика 13 років, зафіксовано пошкодження 24 приватних будинків, гуртожитку та хостелу, чотирьох крамниць та чотирьох автівок.

На Київщині триває ліквідація наслідків повітряної атаки росіян. Внаслідок атаки померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації у Telegram.

Голова Київської ОВА додав, що незначні ушкодження отримав хлопчик 13 років. Вся необхідна допомога була надана на місці.

"Уламки збитих ворожих цілей зафіксовані в усіх семи районах області. Зафіксовано пошкодження 24 приватних будинків, гуртожитку та хостелу, чотирьох крамниць та чотирьох автівок. Зокрема, пошкоджені вікна, двері, покрівлі, фасади", – розповів він.

Крім того, за даними Кравченка, в одному з населених пунктів пошкоджена будівля ліцею – вибиті вікна, посічений фасад, а також шкільний автобус, що був поруч із закладом.

Також пошкоджено лінію електропередач, у двох районах відбулося загорання трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовані.

Наслідки нічної повітряної атаки на Київщину / Фото: КОВА

Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки. Людям надається необхідна допомога. До заміни вікон у пошкоджених будинках долучається міжнародний фонд GEM.

Нагадаємо, війська РФ ввечері 25 жовтня та упродовж ночі та ранку 26 жовтня масовано атакували Київську область та столицю дронами-камікадзе.

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