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Уламки російських ракет виявили на Київщині (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Уламки російських ракет виявили на Київщині (фото)

Фото: Андрій Нєбитов

Уламки знайшли на полях поряд із населеними пунктами.

Уламки збитих російських ракет під час масованої атаки 29 грудня виявили поліцейські в кількох районах Київської області.

Фото частин крилатих ракет опублікував очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Він розповів, що їх знайшли на полях поряд із населеними пунктами. Наразі правоохоронці проводять огляд місця подій та фіксують російські злочини.

© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов
© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов

"Якщо ви бачите, або чуєте повітряний об’єкт, одразу повідомляйте про це на спецлінію "102". Ваша інформація допоможе нашим силам ППО ефективно протидіяти ворогу", - написав Нєбитов.

Нагадаємо, уламки збитих над Київщиною російських ракет завдали руйнувань в Крюківщині, Вишгородському районі та Глевасі. Крім того, без електропостачання залишились близько 180 тисяч абонентів у Київській області.

© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов

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Дата публікації
Перегляди
524
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