Уламки ракети після нічної атаки РФ виявили на коліях відкритої ділянки метро у Києві: що відомо

У Києві зранку 1 січня змінено рух поїздів "червоною" лінією метрополітену.

Про це інформує КМДА.

Повідомляється, що на коліях відкритої ділянки "червоної" лінії метро виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети.

На місці працює вибухотехнічна служба.

Наразі рух поїздів "червоною" лінією здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". Про відновлення руху повідомити обіцяють додатково.

Нагадаємо, у новорічну ніч, 1 січня, Росія атакувала міста України, зокрема, і Київ.

У столиці та в області повідомлялося про роботу ППО.

За даними КМВА, у новорічну ніч, 1 січня, над столицею було збито 23 повітряні цілі.

У Києві в Шевченківському районі уламок ракети впав на автомобіль.

Також уламки збитого ворожого дрона впали на спортивному майданчику, де грають діти. На ворожому безпілотнику окупанти залишили цинічний напис "з Новим роком".

Звуки вибухів та атаки росіян не злякали українців - люди гучно співали Гімн України.

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