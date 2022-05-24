"Укрзалізниця" змінює графік курсування потяга Київ-Варшава

"Укрзалізниця" прискорює відправлення поїзда із Києва до Варшави на декілька годин.

"Укрзалізниця" повідомила про зміни руху потяга №67/68 Київ – Варшава на дві години у червні.

Про це компанія написала у Telegram.

Від 11 червня поїзд відправлятиметься з Києва о 18:23 замість 19:13, і прибуватиме до Варшави об 11:33 замість 14:12.

Зворотно, з Варшави, поїзд відправлятиметься о 17:49 і прибуватиме до Києва о 13:12.

Квитки доступні на Booking.uz.gov.ua, пошук по станції Варшава Всходня.

Нагадаємо, від початку масштабної війни "Укрзалізниця" перевезла понад 100 тисяч тонн "гуманітарки" (відео).

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