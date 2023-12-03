"Укрзалізниця" запустила "лижний експрес" – маршрут та розклад

"Укрзалізниця" призначила ще одний швидкісний потяг зі столиці.
"Укрзалізниця" призначила швидкісний потяг Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славське.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Квитки на потяг доступні у продажу від неділі, 3 грудня.
Розклад руху:
- з Києва рейси відправлятимуться, починаючи від 21 грудня, о 6:11, і прибуватимуть до станції Славське о 14:00;
- у зворотному напрямку, зі станції Славське, поїзд відправлятиметься о 14:30 і прибуватиме до Києва о 22:26.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" запускає новий прямий маршрут до двох європейських міст.
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