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"Укрзалізниця" запустила "лижний експрес" – маршрут та розклад

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Укрзалізниця" запустила "лижний експрес" – маршрут та розклад

Залізничний вокзал у Києві / Фото: УНІАН

"Укрзалізниця" призначила ще одний швидкісний потяг зі столиці.

"Укрзалізниця" призначила швидкісний потяг Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славське. 

Про це повідомляє пресслужба компанії.  

Квитки на потяг доступні у продажу від неділі, 3 грудня.

Розклад руху:

  • з Києва рейси відправлятимуться, починаючи від 21 грудня, о 6:11, і прибуватимуть до станції Славське о 14:00; 
  • у зворотному напрямку, зі станції Славське, поїзд відправлятиметься о 14:30 і прибуватиме до Києва о 22:26. 

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запускає новий прямий маршрут до двох європейських міст.

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Дата публікації
Перегляди
197
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