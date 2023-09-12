"Укрзалізниця" запускає щоденні потяги сполученням Київ-Херсон: графік руху

З Києва до Херсона курсуватимуть щоденні поїзди, збільшується кількість рейсів з Миколаєвом.

"Укрзалізниця" налагоджує щоденне сполучення між Херсоном та Києвом і збільшує кількість рейсів між Херсоном та Миколаєвом.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Так, на додачу до черезденного поїзда №101/102 Краматорськ – Київ – Херсон, у дні його відстуності розпочне курсування безпересадкова група вагонів Київ – Херсон.

"Група вагонів буде частиною поїзда №217/218 Київ – Миколаїв та розпочне курсування від 23 вересня", - йдеться у повідомленні.

Графік руху поїздів:

відправлення з Києва по непарних днях о 21:33, Миколаїв 07:07 – 07:27, прибуття до Херсона о 09:06 наступного дня;

відправлення з Херсона по парних днях (від 24 вересня) о 19:43, Миколаїв 21:15 – 21:35, прибуття до Києва о 07:21 ранку.

Окрім щоденного сполучення з Києвом, Херсон матиме додаткові рейси до Миколаєва.

Графік руху поїздів:

поїзд №219/220 Миколаїв – Херсон відправлятиметься з Херсона о 10:06, прибуття до ст. Миколаїв-Вантажний о 12:40;

зворотно зі ст. Миколаїв-Вантажний о 16:20, прибуття до Херсона о 18:43. Поїзд курсуватиме по парних днях, починаючи від 24 вересня.

Квитки на ці рейси поступово будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, у вересні "Укрзалізниця" змінить маршрути та час курсування низки поїздів – яка причина.

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