"Укрзалізниця" запускає щоденні потяги сполученням Київ-Херсон: графік руху

З Києва до Херсона курсуватимуть щоденні поїзди, збільшується кількість рейсів з Миколаєвом.
"Укрзалізниця" налагоджує щоденне сполучення між Херсоном та Києвом і збільшує кількість рейсів між Херсоном та Миколаєвом.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Так, на додачу до черезденного поїзда №101/102 Краматорськ – Київ – Херсон, у дні його відстуності розпочне курсування безпересадкова група вагонів Київ – Херсон.
"Група вагонів буде частиною поїзда №217/218 Київ – Миколаїв та розпочне курсування від 23 вересня", - йдеться у повідомленні.
Графік руху поїздів:
- відправлення з Києва по непарних днях о 21:33, Миколаїв 07:07 – 07:27, прибуття до Херсона о 09:06 наступного дня;
- відправлення з Херсона по парних днях (від 24 вересня) о 19:43, Миколаїв 21:15 – 21:35, прибуття до Києва о 07:21 ранку.
Окрім щоденного сполучення з Києвом, Херсон матиме додаткові рейси до Миколаєва.
Графік руху поїздів:
- поїзд №219/220 Миколаїв – Херсон відправлятиметься з Херсона о 10:06, прибуття до ст. Миколаїв-Вантажний о 12:40;
- зворотно зі ст. Миколаїв-Вантажний о 16:20, прибуття до Херсона о 18:43. Поїзд курсуватиме по парних днях, починаючи від 24 вересня.
Квитки на ці рейси поступово будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.
Нагадаємо, у вересні "Укрзалізниця" змінить маршрути та час курсування низки поїздів – яка причина.
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