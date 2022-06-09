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"Укрзалізниця" відновлює курсування приміського потягу Київ-Васильків: графік руху

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"Укрзалізниця" відновлює курсування приміського потягу Київ-Васильків: графік руху

Фото: Getty Images

"Укрзалізниця" відновлює курсування приміських потягів у напрямку "Київ - Васильків-2", яке було призупинено через бойові дії.

Рух потягу буде відновлено від 14 червня. 

Про це йдеться на Телеграм-каналі Укрзалізниці.

В бік Києва:

  • № 6040 Васильків-2 - Київ-Пасажирський відправляється щоденно зі станції Васильків-2 о 06:10 прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 07:14.
  • № 6044 Васильків-2 - Київ-Пасажирський відправляється щоденно зі станції Васильків-2 о 08:56, прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 09:59.
  • № 6048 Васильків-2 - Київ-Пасажирський відправляється щоденно зі станції Васильків-2 об 11:47 і прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 12:51.
  • № 6052 Васильків-2 - Київ-Пасажирський відправляється щоденно зі станції Васильків-2 о 16:22 і прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 17:26.
  • № 6056 Васильків-2 - Київ-Пасажирський відправляється щоденно зі станції Васильків-2 о 18:55 і прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 19:58.

В бік Василькова:

  • № 6039 Київ-Пасажирський - Васильків-2 вирушає з Києва о 07.31 та прибуває до станції Васильків-2 о 08:35.
  • № 6043 Київ-Пасажирський - Васильків-2 вирушає з Києва о 10:13 і прибуває на станцію Васильків-2 об 11:16.
  • № 6047 Київ-Пасажирський - Васильків-2 вирушає з Києва о 15:09 та прибуває до станції Васильків-2 о 16:12.
  • № 6051 Київ-Пасажирський - Васильків-2 вирушає з Києва о 17:38 та прибуває на станцію Васильків-2 о 18:41.
  • № 6057 Київ-Пасажирський - Васильків-2 вирушає з Києва о 20:11 та прибуває на станцію Васильків-2 о 21:13.

Нагадаємо, на Центральному залізничному вокзалі Києва посилили безпекові заходи, встановивши комплексну систему огляду.

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