Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Укрзалізниця" призначила новий поїзд сполученням Київ - Шостка

Дата публікації
Перегляди
101
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Укрзалізниця" призначила новий поїзд сполученням Київ - Шостка

Фото: Getty Images

Квитки на цей потяг вже доступні на сайті та в чатботах компанії.

"Укрзалізниця" від 24 червня призначає новий регіональний поїзд сполученням Київ - Шостка (Сумська область), додаючи зручне сполучення регіонам зі столицею.   

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Потяг №788/787 Київ - Шостка курсуватиме щоденно. 

Графік відправлення:

З Києва – о 16:09, прибуття до Шостки - о 21:25. Поїзд зупинятиметься на станціях Видубичі, Дарниця, Носівка, Ніжин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевець та Терещенська. 

Із Шостки поїзд відправлятиметься від 25 червня щоденно о 6:10, і прибуватиме до Києва о 11:26. 

Нагадаємо, в Ірпені відкрили "Залізне містечко" для місцевих, які залишились без житла внаслідок агресії РФ.

Читайте також:

Більше міських експресів: "Укрзалізниця" розширює перелік маршрутів

Більше міських експресів: "Укрзалізниця" розширює перелік маршрутів
Наступна публікація