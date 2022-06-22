"Укрзалізниця" призначила новий поїзд сполученням Київ - Шостка

Квитки на цей потяг вже доступні на сайті та в чатботах компанії.

"Укрзалізниця" від 24 червня призначає новий регіональний поїзд сполученням Київ - Шостка (Сумська область), додаючи зручне сполучення регіонам зі столицею.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Потяг №788/787 Київ - Шостка курсуватиме щоденно.

Графік відправлення:

З Києва – о 16:09, прибуття до Шостки - о 21:25. Поїзд зупинятиметься на станціях Видубичі, Дарниця, Носівка, Ніжин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевець та Терещенська.

Із Шостки поїзд відправлятиметься від 25 червня щоденно о 6:10, і прибуватиме до Києва о 11:26.

Нагадаємо, в Ірпені відкрили "Залізне містечко" для місцевих, які залишились без житла внаслідок агресії РФ.

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