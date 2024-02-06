"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на 16 та 18 лютого: з яких міст можна вирушити в подорож

“Укрзалізниця” призначила додаткові рейси між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом.

“Укрзалізниця” запускає додаткові рейси між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Як зазначається, лютий переважно вважається “низьким” сезоном мобільності. Проте виріс попит на подорожі 16-18 лютого. Тому “Укрзалізниця” призначила додаткові рейси між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом, які складатимуться виключно з нових вагонів

Збільшить пропозицію місць на маршруті Київ — Львів — Івано-Франківськ поїзд №195/196, який відправлятиметься з Києва 16 та 18 лютого о 07:37, Львів 14:46 - 15:06, прибуття до Івано-Франківська о 18:18. Зворотно відправлення з Івано-Франківська 16 та 18 лютого о 19:25, Львів 21:54 - 23:05, прибуття до Києва наступного дня о 06:19.

Зі Львова до Києва 16 та 18 лютого вирушить поїзд №192/191 Львів — Київ, який відправлятиметься з міста Лева об 11:55 та прибуватиме до столиці о 22:09.

Квитки для придбання будуть доступні у застосунку “Укрзалізниці”, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, що пасажирський потяг протаранив тягач з буровою установкою – загинув машиніст.

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