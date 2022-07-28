"Укрзалізниця" прискорює два міжнародні поїзди та змінює час їхнього відправлення

Додають до поїзда ще два вагони.

З 15 серпня поїзд №67 Київ-Варшава вирушатиме з Києва о 17:27 (замість 18:23) і прибуватиме до Варшави о 10:04 (замість 11:33).

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Крім того, з урахуванням зростання попиту на цей напрямок, "Укрзалізниця" додає до поїзда ще два вагони. Вони курсуватимуть від 7 серпня, а продаж квитків на них почнеться від завтра.

Від 16 серпня поїзд №24 Хелм-Київ вирушатиме з Хелма о 16:46 (замість 16:05) і прибуватиме до Києва за попереднім розкладом о 07:29.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" розповіли, як евакуюватися з Покровська, Харкова та Нікополя.

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